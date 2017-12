Diocesi: Latina, oggi pomeriggio l’incontro “Protestantesimo e cultura italiana a 500 anni dalla Riforma”

“Protestantesimo e cultura italiana a 500 anni dalla Riforma”: è il tema scelto dall’Ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno per stilare un bilancio sul quinto centenario della Riforma di Lutero, chiuso nell’ottobre scorso. Per discutere di questo argomento, oggi pomeriggio, alle 17, presso la curia vescovile di Latina, terrà una conferenza pubblica il teologo e pastore luterano Martin Wallraff, docente di Storia della Chiesa presso l’Università di Monaco e di Basilea. Il desiderio, spiega una nota della diocesi pontina, “è quello di condividere insieme i frutti spirituali e teologici a conclusione di un anno di particolare intensità, sia per la portata simbolica dell’evento celebrato sia per gli effetti benefici sulle comunità cristiane”. “Questa conferenza vuol essere un passo concreto che segue la recente dichiarazione comune ‘Riconciliarsi per annunciare il Vangelo’, a firma della Conferenza episcopale italiana e della Chiesa luterana in Italia. Documenti che non vogliono rimanere sulla carta, ma desiderano legittimare e promuovere un movimento di rinnovamento ecclesiale orientato a modificare lo sguardo degli uni verso gli altri”, sottolinea Mariangela Petricola, direttrice dell’Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso.