Diocesi: Grosseto, inaugurata oggi pomeriggio la mostra d’arte presepiale nel palazzo vescovile

È stata inaugurata, questo pomeriggio, a Grosseto, la mostra d’arte presepiale allestita nella sala san Lorenzo del palazzo vescovile. “La mostra, organizzata dal Rotary club Grosseto, ha coinvolto l’Associazione italiana amici del presepe di San Giorgio a Cremano, che ha messo a disposizione le creazioni artistiche dei suoi maestri artigiani per far godere i grossetani della bellezza di un’arte antica e nobile, che racconta quanto il presepe – con le sue simbologie – abbia ispirato e continui ad ispirare tante persone, che si cimentano nella sua realizzazione facendo ricorso ai più diversi materiali e alle più svariate tecniche”, si legge in una nota. Il vescovo Rodolfo Cetoloni, assieme al presidente del Rotary club Grosseto Umberto Carini, ha accolto le autorità intervenute alla cerimonia, nell’atrio del palazzo vescovile, davanti al presepe allestito per augurare buon Natale a quanti attraversano giornalmente il corso Carducci. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 7 gennaio 2018, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. L’ingresso è da corso Carducci 11.