Diocesi: Cesena-Sarsina, a Roma il 21 aprile per ricambiare al Papa la visita del 1° ottobre

È stato definito il programma per l’udienza a Roma da Papa Francesco. “Il pellegrinaggio tecnicamente viene definito ‘Visita ad Limina Sancti Petri’. Si terrà il 21 aprile 2018 alle 12, in restituzione della visita a Cesena del Santo Padre dello scorso 1° ottobre”, fa sapere oggi la diocesi in una nota. L’organizzazione dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi ha previsto un viaggio di sola andata e ritorno in giornata. La partenza è prevista per le 5 di sabato 21 aprile. Per chi riuscirà a organizzare un proprio pullman, la partenza avverrà nella propria parrocchia. Per tutti gli altri il ritrovo sarà al piazzale dell’Ippodromo, a Cesena. Il rientro è fissato per le 17 con un arrivo previsto a Cesena tra le 22,30 e le 23. L’Ufficio diocesano pellegrinaggi che organizza la trasferta (tel. 0547/1938554) è a disposizione anche per chi volesse organizzare il viaggio a Roma su più giorni.