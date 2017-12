Diocesi: Caritas Perugia-Città della Pieve, l’ufficio stampa compie 20 anni di attività

Tra il novembre e il dicembre del 1997, in piena emergenza terremoto Umbria-Marche, la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve attivava il suo ufficio stampa e comunicazione, voluto dal direttore mons. Giacomo Rossi con l’intento di far conoscere all’esterno del mondo ecclesiale le attività e le iniziative intraprese a favore delle popolazioni terremotate, coniando quasi uno slogan: “Accanto alla gente”. “Comunicare non solo la solidarietà – si legge in una nota – ma soprattutto il valore della condivisione cristiana con chi aveva perso la casa e i propri affetti, facendosi materialmente carico dei disaggi, delle difficoltà e delle sofferenze della gente. Raccontare alla società ‘laica’ storie di vite duramente provate ma non disperate, perché accanto, come insegna il Vangelo, c’è sempre qualcuno disposto a condividerle”. I primi 20 anni di attività dell’ufficio stampa e comunicazione coincidono con l’intitolazione – in programma per il pomeriggio di oggi, 13 dicembre – della sala riunioni del “Villaggio della carità” proprio a mons. Giacomo Rossi, morto nel giugno di quest’anno, che fu fondatore e primo direttore della Caritas perugina. L’evento è anche l’occasione per ricordare questo servizio, tra gli ultimi avviati da mons. Rossi prima di lasciare la direzione della Caritas diocesana, retta per 25 anni (1976-2001).