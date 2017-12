Dialogo interreligioso: celebrata ieri la festa ebraica di Channukkà presso la Biblioteca del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani

L’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede e la Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo hanno celebrato ieri, presso la Biblioteca del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, la festa ebraica di Channukkà con l’accensione della prima candela. Lo ricorda un comunicato stampa dell’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede, diffuso oggi. Erano presenti Oren David, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, il rabbino Daniel Polish, presidente dell’ Ijcic (International Jewish Committee for Interreligious Consultations) con una delegazione di rabbini impegnati nel dialogo interreligioso, e Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. Questa festa celebra la vittoria dei pochi Maccabei contro gli occupanti greco-siriani e la vittoria della luce sulle tenebre. Questa festività si concluderà con l’accensione dell’ottava candela il 19 dicembre.