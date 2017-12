Austria: a Vienna segnalazioni stradali per avviarsi verso Santiago de Compostela. Quasi 300mila austriaci hanno compiuto il percorso

La parte austriaca del Cammino di Santiago de Compostela passa anche attraverso la capitale Vienna, ma da tempo non era più segnalata. Alla luce del sempre maggior numero di pellegrini austriaci, questo sta cambiando: le prime bacheche che visualizzano la conchiglia, simbolo dei pellegrini, sono state installate questa settimana da studenti dello Schottengymnasiums in alcuni luoghi importanti della città di Vienna, da dove, storicamente, si muovevano gli antichi viaggiatori. Altre segnalazioni verranno sistemate nei prossimi mesi, distribuite, lungo un percorso complessivo di quasi 36 chilometri, all’interno di Vienna e dei suoi sobborghi. I primi segnali sono stati appesi sui pali della luce di Eisen Platz, Graben e Michaelerplatz. L’iniziativa rientra in un progetto per l’Avvento ideato dal monaco benedettino adre Nicholas Poch e dal fondatore del club “San Giacomo a Vienna”, Stephan Aigner, che hanno coinvolto gli studenti del 6° livello scolastico e che abbiano fatto, o lo vogliano fare in futuro, il Cammino di Santiago, approfondendone la storia e la tradizione millenaria. I giovani, durante l’Avvento informano i passanti incuriositi dalle nuove segnalazioni stradali.

Il Cammino di Santiago a Vienna si snoda tra il Danubio e la sua isola, passando presso la Kaisermühlen ove si trova oggi la sede delle Nazioni Unite, raggiunge la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo imperiale, la dimora di Schönbrunn e numerosi altri luoghi storici. Sempre più persone dall’Austria si avviano verso Santiago: alla fine di novembre, 298.145 pellegrini avevano già ricevuto il “certificato di Compostela”, che attesta la conclusione di tutto il percorso.