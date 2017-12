Papa Francesco: udienza, tra i doni anche i biglietti di auguri natalizi scritti a mano dai bambini

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Il Papa è arrivato intorno alle 9.35 in Aula Paolo VI, dopo aver incontrato poco prima, nell’Auletta, i partecipanti al Forum delle Organizzazioni non governative di ispirazione cattolica. Mentre percorreva il corridoio centrale a piedi, Francesco è stato festosamente accolto in particolare dai ragazzi delle scuole, molti di loro impeccabili in divisa. Tra i doni ricevuti, soprattutto dai più piccoli, biglietti di auguri natalizi scritti a mano e decorati con disegni variopinti. Immancabili le foto e i “selfie”, da una postazione privilegiata subito dietro le transenne. Francesco è apparso rilassato e sorridente, anche se amabilmente strattonato da una parte all’altra del corridoio per stringere mani e portare carezze ai bambini. Un ragazzo gli ha consegnato un cofanetto sormontato da una statuetta del presepe – formato gigante, in legno di olivo – proveniente dalla Terra Santa, che Francesco ha benedetto. Non è mancato l’ormai tradizionale “scambio dello zucchetto”.