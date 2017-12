Ue: Fondo investimenti strategici esteso fino al 2020 per 500 miliardi. Katainen, “creati 300mila posti di lavoro”

(Strasburgo) Via liberadel Parlamento europeo, oggi a Strasburgo, all’adozione del regolamento che estende il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Jyrki Katainen, commissario Ue responsabile per occupazione, crescita e investimenti, dichiara: “Il Piano di investimenti ha portato benefici concreti alle imprese di tutta Europa, ma vogliamo fare ancora di più. Abbiamo dato seguito alle osservazioni ricevute sul funzionamento del Fondo e introdotto alcune migliorie. Intendiamo rendere le decisioni di investimento del Fondo ancora più trasparenti e fornire ulteriore sostegno tecnico a livello locale”. La durata del Fondo sarà estesa sino alla fine del 2020 e il suo obiettivo di investimento “raggiungerà i 500 miliardi di euro”. Secondo Katainen, presente a Strasburgo, il fondo “ha già contribuito a creare 300mila posti di lavoro”. Interviene anche il presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer: “La prima volta che lo abbiamo presentato, il Fondo è stato accolto con un certo scetticismo. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo dimostrato che ha dato i suoi frutti: quest’iniziativa ha sostenuto migliaia di imprese e creato centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Oltre a essere stato prolungato dalla metà del 2018 alla fine del 2020 e ad essere passato da un obiettivo di investimento di 315 miliardi di euro ad almeno 500 miliardi, il nuovo Fondo ha, secondo la Commissione, le seguenti caratteristiche: maggiore trasparenza, ampliamento della proporzione di progetti sostenibili, maggiore attenzione ai piccoli progetti, più sostegno tecnico a livello locale.