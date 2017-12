Testamento biologico: Mpv, smentita la partecipazione a iniziative non autorizzate

“Con riferimento ad una manifestazione indetta per domani a Roma e a Milano per protestare contro l’approvazione della legge sul testamento biologico, il Movimento per la vita italiano smentisce la propria partecipazione riportata a propria insaputa e senza preventiva autorizzazione nella locandina che annuncia l’evento”. Lo dichiara in una nota il Movimento per la vita italiano (Mpv). “Ferma restando la forte contrarietà del Movimento per la vita al contenuto della legge all’esame del Senato, il Movimento – chiarisce la note – non parteciperà alla manifestazione, non condividendo lo stile con cui alcune delle organizzazioni indicate sono presenti sulla scena pubblica e, sopratutto, perché profondamente in disaccordo con gli attacchi che alcune di esse rivolgono quasi quotidianamente al Papa e ai vescovi italiani. A Papa Francesco e alla Chiesa italiana va la profonda gratitudine del Movimento per la vita per il sostegno educativo alla causa della vita umana, dal concepimento alla morte naturale”.