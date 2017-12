Teologia: card. Versaldi (Congregazione educazione cattolica), “importante per evangelizzazione e nel dialogo Chiesa-mondo”

Le Facoltà di teologia sono importanti “nella vita della Chiesa” e per “il loro contributo diretto nel dialogo tra Chiesa e mondo che fa parte della missione di evangelizzazione”. Ad affermarlo è il card. Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, nella prolusione svolta questa mattina a Padova in occasione del Dies academicus che ha inaugurato il tredicesimo anno di attività della Facoltà teologica del Triveneto. Nella sua riflessione, intitolata “Il contributo delle Facoltà teologiche alla missione della Chiesa”, il porporato prende come punto di partenza la Costituzione apostolica “Sapientia christiana” (1979) con cui S. Giovanni Paolo II dettava le norme circa le Università cattoliche e le Facoltà ecclesiastiche, raccogliendo l’invito del Concilio Vaticano II. Dopo un excursus storico, si sofferma sull’Esortazione apostolica Evangelii gaudium per tentare di cogliere “le sfide e le opportunità dei nostri giorni” per il teologi. Papa Francesco, osserva, “mette in guardia contro una interpretazione intellettualistica del ruolo della teologia (‘da tavolino’) per aprirla invece all’intera finalità evangelizzatrice. E, ancor più importante, è egli stesso a dare l’esempio di un discorso teologico che fa da filo conduttore della Evangelii gaudium”. Il Papa, prosegue Versaldi nella sua analisi, “indica la necessità di annunciare in modo semplice il ‘cuore del messaggio di Gesù Cristo’ senza perdersi in aspetti secondari che non sarebbero comprensibili agli ascoltatori” e “invita ad incarnare la missione della Chiesa tenendo conto dei limiti umani nel contesto dei cambiamenti culturali in atto”.