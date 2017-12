Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Italia, disagi per il maltempo. Gerusalemme capitale, “gelo” fra Israele e Ue

Maltempo: disagio dal nord al sud della penisola. Pioggia e neve frenano i collegamenti via terra e via mare

Il maltempo attraversa la penisola e in quasi tutte le regioni italiane si registrano disagi per pioggia, freddo e neve. Il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato ieri in Piemonte a causa di neve e pioggia, traffico sospeso sulla Torino-Savona, mentre le linee Genova-Milano e Genova-Torino sono state sospese nel tratto tra Ronco e Arquata Scrivia. Problemi anche alla viabilità, con disagi sulle strade e forti rallentamenti sulle principali autostrade. Migliora invece la situazione ferroviaria sulla linea Bologna-Prato dove la circolazione dei treni era fortemente rallentata dalla tarda serata di ieri. A Trieste un muro di contenimento nella zona della pineta di Barcola è crollato parzialmente a causa delle abbondanti piogge che cadono da ieri sul capoluogo giuliano. In Toscana, raffiche attorno o di poco superiori ai 100 km/h si registrano sull’Appennino lucchese, costa grossetana e sul Monte Amiata. Ieri, conferma l’Ansa, si sono fermati anche i collegamenti di linea da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. In Sicilia, a causa del forte vento, sono state annullate le corse mattutine da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica. Nessun collegamento tra la Sardegna e la Corsica. Problemi in Lombardia e Trentino.

Cronaca: sparò a un ladro entrato in casa sua. Archiviata l’inchiesta sul pensionato di Vaprio: legittima difesa

Il gip di Milano Teresa De Pascale, come chiesto dalla Procura, ha archiviato l’inchiesta che era stata aperta per omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda, nel Milanese, che nell’ottobre del 2015 sparò e uccise un giovane albanese di 22 anni, che era entrato nella sua abitazione per un furto. Ad opporsi alla richiesta di archiviazione, formulata dai pm a fine maggio 2016 evidenziando la “legittima difesa”, erano stati i familiari del giovane chiedendo al gip nuovi approfondimenti.

Stati Uniti: esplosione a Manhattan. Attentatore “ispirato dall’Isis” voleva vendicare Gaza

Ha seminato il panico ieri, a Manhattan, l’esplosione avvenuta a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York. Quattro le persone ferite – tra le quali anche l’attentatore –, nessuna in pericolo di vita. Per l’esplosione la polizia ha fermato un uomo che vive a Brooklyn nella zona di Flatbush. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Bellevue. Il fermato ha 27 anni e si chiama Akayed Ullah e avrebbe affermato di essere stato ispirato dall’Isis. Si tratta di un ex tassista originario del Bangladesh: parlando con gli investigatori avrebbe legato il suo gesto alle azioni di Israele contro la popolazione di Gaza. “È stato un tentato attacco terroristico”, ha dichiarato il sindaco di New York Bill De Blasio. “Grazie a Dio l’esecutore non è riuscito a portarlo a termine”. Dalla Casa Bianca emerge la richiesta della pena di morte per i terroristi.

Gerusalemme capitale: premier israeliano Netanyahu a Bruxelles. Gelo con l’Unione europea

La prima visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu segna un solco profondo con l’Ue. Netanyahu, giunto ieri a Bruxelles, intendeva convincere i dirigenti europei a riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, sull’esempio di Donald Trump. Il premier ritiene che un tale riconoscimento non escluda un avanzamento nel processo di pace, e che anzi, aprirebbe “nuove possibilità di dialogo”. “È ora che i palestinesi riconoscano lo Stato ebraico e riconoscano anche il fatto che ha una capitale che si chiama Gerusalemme”, ha affermato il premier. Federica Mogherini, alto rappresentante Ue per la politica estera, si è espressa in maniera contraria, ha ribadito la soluzione “due popoli-due Stati” e ha affermato che nessun Paese dell’Ue riconoscerà Gerusalemme come capitale d’Israele.

Ambiente: a Parigi il summit “One Planet Summit” per rilanciare gli accordi della Cop21

Si svolge oggi a Parigi il summit “One Planet Summit”, per celebrare i due anni degli accordi della Cop 21. Ieri sera, alla cena che ha preceduto l’evento, il presidente francese Emmanuel Macron ha ironicamente reso grazie a Donald Trump per avere fatto uscire gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima. Macron “ha lasciato intendere – spiega un servizio di Euronews – che l’abbandono scelto da Trump è un’occasione per rilanciare il processo”. Macron ha dichiarato: “Dopo la sua decisione, abbiamo accelerato le ratifiche, ci sono stati sempre più Paesi che si sono uniti al club e hanno sottoscritto gli accordi di Parigi”. L’evento odierno è finanziato dalla Fondazione dell’ex-sindaco di New York Michael Bloomberg. Il One Planet Summit è organizzato in collaborazione con le Nazioni Unite e con la Banca mondiale. Sono attesi una cinquantina di Capi di Stato e di governo.