Santa Sede: on line “Good News”, il notiziario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita

Si chiama “Good News”, ed è un notiziario di voci e immagini che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha confezionato in versione “on line”. Eventi straordinari come la visita di Papa Francesco al Dicastero, gli impegni del prefetto Kevin Farrell, le attività del segretario p. Alexandre Awi Mello, la nomina delle sottosegretarie, le missioni degli officiali, i contenuti del primo numero speciale, che raccoglie il meglio dello scorso bimestre. Nel primo numero del notiziario – disponibile in cinque lingue sul canale YouTube del Dicastero – trovano spazio inoltre “buone notizie” come le visite ad limina da parte dei vescovi provenienti da tutto il mondo, le novità dalla galassia delle associazioni e dei movimenti, il punto sul work in progress dell’Incontro mondiale delle famiglie di Dublino e della Giornata mondiale della gioventù di Panama. “È un piccolo strumento di comunicazione”, dichiara il prefetto nel suo videomessaggio di benvenuto: “Se troverà accoglienza e simpatia, potrà mettere in movimento un circuito virtuoso di scambio informativo e formativo sulle buone pratiche del popolo di Dio, con una attenzione privilegiata alle famiglie e al complesso tema della vita, dal suo concepimento fino alla morte naturale”.