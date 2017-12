Salute: Roma, domani mattina una delegazione della Lazio all’Idi per “Diamo un calcio al melanoma”

Partirà nella mattinata di domani, mercoledì 13 dicembre, la nuova campagna di prevenzione “Diamo un calcio al melanoma” che l’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) di Roma mette in campo per informare e combattere il melanoma, le malattie della pelle e le possibili conseguenze che possono essere prevenute con test mirati. Per l’occasione, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della S.S. Lazio, mercoledì mattina, dalle 11, saranno all’Istituto di via Monti di Creta i calciatori Stefan de Vrij e Thomas Strakosha, accompagnati dai vertici biancocelesti tra cui il segretario generale Armando Antonio Calveri, il direttore sportivo Igli Tare, il responsabile medico Fabio Rodia e il responsabile dell’ufficio stampa, Stefano De Martino. “Lo sport, e il calcio in particolare – spiega il presidente dell’Idi, Antonio Maria Leozappa -, sono veicoli straordinari, capaci di comunicare messaggi importanti ad un pubblico molto vasto”. “La partecipazione della Lazio, che ringraziamo per la generosa disponibilità ancor più preziosa in un momento così pieno di impegni sportivi – prosegue Leozappa – siamo sicuri possa aiutare a sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione e quindi a non sottovalutare il ruolo fondamentale di controlli periodici in strutture qualificate”. Nel corso della visita, informano dall’Istituto, i calciatori laziali e lo staff dirigenziale si sottoporranno a visite mirate per la pelle con gli specialisti dell’Idi e subito dopo faranno visita nei reparti dell’ospedale romano.