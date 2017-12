Politica: Movimento Focolari, “incoraggiare la partecipazione attiva e consapevole al voto e all’impegno diretto”

“Vogliamo vivamente incoraggiare la partecipazione attiva e consapevole al voto e all’impegno diretto in campo sociale e politico. La scelta definitiva che ci muove, infatti, è quella di abbracciare e amare questo nostro mondo nella prospettiva di una fraternità da costruire con fedeltà ogni giorno”. Si chiude con queste parole il documento del Movimento dei Focolari che, in vista delle elezioni politiche del 2018, “incoraggia l’impegno attivo per le prossime elezioni secondo coscienza e nel segno di una fraternità autentica e radicale”. “Chi, di ogni credo e convinzione, condivide il percorso del Movimento dei Focolari in Italia – si legge nel testo – è quanto mai consapevole dell’urgenza di una testimonianza di fraternità che muove all’impegno concreto in campo sociale e politico. Non in maniera improvvisata, ma come conseguenza di una vita orientata al bene comune”. Inoltre, “si rivela decisivo il criterio della responsabilità personale nel saper declinare, in modo credibile, alcuni punti fermi come la centralità della persona umana in ogni fase della sua esistenza, la cura dell’ambiente come casa comune, l’accoglienza verso tutti, la promozione della vita e il ripudio della guerra, l’opzione verso gli ultimi e le periferie”. “Non ci si può esentare da questa scelta politica di nonviolenza attiva da esercitare secondo coscienza e maturità personale”, prosegue il documento, nel quale si ribadisce che “chi si candida o si impegna come militante di un partito lo fa a titolo personale come espressione della propria libertà di coscienza e non a nome del Movimento dei Focolari”. Nel documento, in cui vengono citati anche Papa Francesco e il card. Bassetti, si sottolinea inoltre che “il Movimento politico per l’unità, soggetto politico laico di cittadinanza attiva, espressione del Movimento dei Focolari, incoraggia e si pone a servizio di coloro che, militanti o candidati in un partito, vorranno misurarsi nella sfida concreta di una politica di fraternità dentro le ricchezze e la complessità del nostro Paese”.