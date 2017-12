Piccole sorelle di Gesù: Caritas Italiana, domani si presenta l’audiolibro “Coi piedi nudi” dedicato a Magdeleine Hutin

Domani, alle ore 12, si svolgerà a Roma, presso la sede di Caritas Italiana (via Aurelia 796), la presentazione del 18° audiolibro della Collana PhonoStorie dal titolo “Coi piedi nudi”, dedicato alla piccola sorella di Gesù, Magdeleine Hutin (1898-1989), a cura di Rete europea risorse umane e Caritas Italiana. “La vita di Magdeleine – si legge in una nota – si può definire come la sequela del ‘Dio dell’impossibile’, come amava chiamarlo, che la condusse dapprima in Africa tra le popolazioni berbere, fra le oasi e le tende, ma anche nell’Europa dell’Est quando la cortina di ferro impediva qualsiasi tipo di scambio, poi fra gli zingari, i minatori, i carcerati, come il ‘lievito nella pasta’. Il suo ideale fu sempre quello di essere mescolata, in modo anonimo, in mezzo alla gente, soprattutto quella ai margini, per portare loro con la sua presenza l’amore di Cristo”.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, piccola sorella Paola Francesca, incaricata causa di beatificazione di Magdeleine Hutin, Mite Balduzzi e Roberto Tietto, della Rete europea risorse umane. Saranno presenti alcuni tra gli artisti, sportivi coinvolti e testimoni. “Particolarmente numerosa è la ‘squadra’ che in questo audiolibro ha dato voce ad alcuni tra i più significativi scritti di Magdeleine – ricorda la nota -. Oltre a note attrici e sportivi, vi sono persone che nelle difficoltà esistenziali della vita hanno saputo cogliere una seconda chance, come i giovani della Comunità Shalom e i detenuti del Carcere di Milano-Bollate”. L’audiolibro, distribuito da Em Dabliu Em, sarà disponibile anche nei Digital Stores tramite Believe Digital Italia.