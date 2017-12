Parlamento Ue: in emiciclo a Strasburgo la situazione dei rohingya e Gerusalemme capitale d’Israele

(Strasburgo) Seduta pomeridiana dedicata ai temi internazionali all’Europarlamento. Nell’emiciclo di Strasburgo viene presa in considerazione la situazione dei rohingya, così pure quella dei migranti in Libia; altro tema di discussione, alla presenza dell’Alto rappresentante Federica Mogherini, l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump su Gerusalemme capitale d’Israele e le conseguenze dirette che tale dichiarazione sta avendo in Israele e Palestina e negli scenari politici internazionali. Sempre oggi verrà illustrata dal relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, che, come sempre, presenta temi rilevanti assieme a prese di posizione equivoche. Il testo sarà votato domani. E proprio domani, 13 dicembre, giornata fitta a Strasburgo: la giornata si aprirà con un confronto tra Parlamento, Commissione e Consiglio in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre a Bruxelles: al centro dell’attenzione i negoziati sul Brexit. A mezzogiorno verrà assegnato, durante una cerimonia ufficiale, il Premio Sacharov 2018 per la libertà di pensiero e i diritti umani.