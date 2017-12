Notizie Sir del giorno: Papa, “con Satana non si dialoga”; Libia, l’accusa di Amnesty; Premio Sacharov 2017; strage piazza Fontana; Sinodo giovani

Papa Francesco: a Tv2000, “con Satana non si dialoga, è più intelligente di noi”

Satana è "il male, non è la nebbia di Milano. Non è una cosa diffusa, è una persona. Con Satana non si può dialogare, se tu incominci a dialogare con Satana sei perduto, è più intelligente di noi, e ti rovescia, ti fa girare la testa e sei perduto". Lo afferma Papa Francesco, nell'ottava puntata del programma "Padre nostro", condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000 domani 13 dicembre, alle ore 21.05. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova, don Marco Pozza, nell'introduzione di ogni puntata.

I governi europei sono complici consapevoli delle torture e delle violenze ai danni di decine di migliaia di rifugiati e migranti, detenuti in condizioni agghiaccianti in Libia. Lo denuncia il Rapporto di Amnesty International "Libia: un oscuro intreccio di collusione", pubblicato oggi, all'indomani dello scandalo suscitato dalle immagini relative alla compravendita dei migranti in Libia. L'indagine descrive come i governi europei, per impedire le partenze dal Paese, stiano attivamente sostenendo un sofisticato sistema di violenza e sfruttamento dei rifugiati e dei migranti da parte della Guardia costiera libica, delle autorità addette ai detenuti e dei trafficanti.

"Credo che mai come in questo momento sia importante raccontare e presentare delle buone pratiche di integrazione dei migranti forzati in un tempo in cui la paura rischia di condizionare la nostra visione del mondo orientandola in senso negativo e condizionando le scelte politiche". Lo ha affermato questa mattina padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, nel corso della presentazione di "I get you", la ricerca realizzata nell'ambito del progetto "Best" in 9 Paesi europei. Capofila del progetto è il Jrs (Jesuit refugee service) Europa e tra i partner c'è anche l'associazione Centro Astalli.

(Strasburgo) "Non è solo un scontro politico in Venezuela. È uno scontro vitale ed esistenziale basato sui valori": sono parole di Julio Borges, presidente dell'Assemblea nazionale, per riassumere la situazione in Venezuela. Alla opposizione democratica del Paese latinoamericano domani, 13 dicembre, il Parlamento europeo consegnerà, con una cerimonia ufficiale a Strasburgo, il Premio Sacharov 2017. L'assegnazione del premio all'opposizione democratica venezuelana è stata decisa, come prassi, dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

"La atroce strage di piazza Fontana, a Milano, fece irruzione nella storia repubblicana il 12 dicembre di quarantotto anni fa, provocando morti innocenti e sofferenze, sconvolgendo la coscienza civile del Paese, e proiettando sulla nostra democrazia l'ombra di una grave minaccia eversiva". Lo ricorda oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 48° anniversario della strage. Nel giorno della ricorrenza il capo dello Stato esprime "solidarietà e vicinanza ai parenti delle vittime, ai loro discendenti, agli amici e ai tanti che negli anni ne hanno onorato la memoria con l'impegno civile, con la tenace ricerca della verità, con la testimonianza offerta ai più giovani".

È stata pubblicata e presentata in conferenza stampa oggi a Madrid, la sintesi dei contributi spagnoli in vista del Sinodo sui giovani del 2018. Le risposte sono arrivate da 47 diocesi (su 70), 12 movimenti nazionali e 2 istituti secolari che si occupano di pastorale giovanile. In totale, hanno partecipato 5.253 giovani, si precisa. Il 60% dei giovani si sentono ascoltati dalla Chiesa e "apprezzano" questo sforzo, si legge nel documento, "ma la percentuale scende quando si tratta di essere capiti e quando si tratta di accogliere i loro contributi". Si richiedono "tempo e persone" che ascoltino, anche "al di fuori dalle strutture ecclesiali" e si propongono "nuovi spazi, più apertura e accoglienza scevra da giudizi".

"Contiene richiami molto, molto forti" a quanti si occupano di salute e sanità. A commentare in un videoeditoriale per il Sir il Messaggio del Papa, diffuso ieri, per la Giornata mondiale del malato che ricorre l'11 febbraio 2018, è don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Cei per la pastorale della salute. Tema della Giornata "Ecco tuo figlio … Ecco tua madre'". Nel Messaggio, osserva il direttore dell'Ufficio Cei, "tutto il mondo della salute e della sanità e tutti coloro che si occupano di malati" sono invitati a mettere "la persona umana al centro del processo terapeutico".