Nord Europa: per santa Lucia feste tradizionali in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca

Sta per arrivare al Nord la notte che precede la festa di santa Lucia, il 13 dicembre, la martire che porta la luce nell’oscurità. Secondo la tradizione, in Svezia, domani negli asili, nelle scuole, nelle case per anziani ci saranno rappresentazioni con gruppi di ragazze vestite di bianco con una ghirlanda in testa adornata di candele: è “l’’immagine di ogni battezzato che porta la luce del cristianesimo attraverso l’oscurità del mondo”, spiega il sito della Chiesa di Svezia, dove la tradizione è particolarmente radicata. Attorno alla vita, Lucia porta un nastro rosso, segno del martirio. Assieme alla luce, le piccole o grandi Lucie portano canti e gioia. A Copenaghen e a Roskilde, in Danimarca, dove la tradizione si era interrotta con la Riforma nel 1536, domani i canali saranno attraversati da una “processione” di kajak illuminati. Anche nella cattedrale di Trondheim così come a Bergen, in Norvegia sono previsti concerti corali. Ad Helsinki, domani alle 17 in punto, di fronte alla cattedrale, sarà incoronata in modo particolarmente solenne la Lucia del 2017, nel quadro delle manifestazioni del centenario dell’indipendenza. Quest’anno è stata eletta per il ruolo di Lucia, la 21enne Anna-Kajsa Edström, colombiana che studia in Svezia. A lei è affidato il compito, tra dicembre e gennaio, di essere la testimonial di una campagna di raccolta fondi per le famiglie con bambini in difficoltà economica per la Ong Folkhälsan.