Mons. Antonio Riboldi: proclamato domani lutto cittadino ad Acerra per celebrazione funerali

Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno della celebrazione dei funerali del vescovo emerito di Acerra, mons. Antonio Riboldi, cittadino onorario della città di Acerra. Decretata per domani la chiusura degli esercizi commerciali, dalle ore 15 alle ore 18, in segno di lutto, di partecipazione e di cordoglio, in concomitanza con la cerimonia funebre, e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici comunali ed in tutti gli uffici pubblici. Il sindaco Lettieri ha anche invitato tutte le istituzioni scolastiche a programmare per mercoledì attività didattico–educative, in riferimento alla figura del vescovo emerito Riboldi, ai principi ispiratori che ne hanno animato l’azione pastorale e civile contro la camorra e la criminalità. “Mons. Antonio Riboldi – ricorda una nota del comune di Acerra – è stato nominato vescovo di Acerra il 25 gennaio 1978 dal beato Papa Paolo VI, schierandosi apertamente contro la criminalità organizzata, rianimando la vita ecclesiale della Diocesi e sostenendo l’intera comunità in difesa della dignità della persona. Attento fin dal primo momento alla vita e ai problemi di ogni giorno delle persone, la sua azione più impegnativa per complessità e per durata è stata il contrasto alla camorra e alla criminalità. Con il suo impegno ecclesiale e civile mons. Riboldi ha diffuso messaggi di giustizia e di legalità, grazie alla sua testimonianza e alla sua predicazione ha dato un notevole contributo al progresso civile della città di Acerra e della Regione Campania”.

Intanto, stasera, alle 19, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana, sarà nel duomo di Acerra per rendere omaggio alle spoglie mortali di mons. Antonio Riboldi e presiedere un momento di preghiera in suffragio, presente il vescovo della diocesi acerrana, mons. Antonio Di Donna.