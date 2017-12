Libia: Amnesty, nei centri di detenzione circa 20 mila migranti e rifugiati vittime di abusi

Secondo il Rapporto di Amnesty International “Libia: un oscuro intreccio di collusione” pubblicato oggi, la cooperazione coi vari attori libici si è sviluppata lungo tre assi: la fornitura di supporto e assistenza tecnica al Dipartimento per il contrasto all’immigrazione illegale (Dcim), l’autorità libica che gestisce i centri di detenzione al cui interno rifugiati e migranti sono trattenuti arbitrariamente e a tempo indeterminato e regolarmente sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura; la fornitura di addestramento, equipaggiamento (navi incluse) e altre forme di assistenza alla Guardia costiera libica per metterla in grado di intercettare le persone in mare; la stipula di accordi con autorità locali, leader tribali e gruppi armati per incoraggiarli a fermare il traffico di esseri umani e a incrementare i controlli alla frontiera meridionale della Libia. “La presenza, nella legislazione libica, del reato d’ingresso irregolare, unita all’assenza di norme o centri per la protezione dei richiedenti asilo e delle vittime del traffico di esseri umani – si legge ancora nell’indagine -, fa sì che la detenzione di massa, arbitraria e a tempo indeterminato sia il principale mezzo di controllo dell’immigrazione in Libia”. I rifugiati e i migranti intercettati in mare dalla Guardia costiera libica vengono trasferiti nei centri di detenzione gestiti dal Dcim, sovraffollati e insalubri, dove subiscono trattamenti orribili: torture, lavori forzati, estorsioni, uccisioni illegali. Oggi in quei centro si trovano attualmente fino a 20 mila persone.