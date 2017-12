Giovani: Roma, sabato un convegno per i 50 anni delle Polisportive salesiane

Mezzo secolo di storia per le Polisportive giovanili salesiane. Sabato 16 dicembre, alle ore 10.30, presso il salone d’onore del Coni (Largo Onesti Giulio, 1 – Roma), avrà luogo il convegno celebrativo delle Polisportive giovanili salesiane, tra gli enti nazionali di promozione sportiva più diffusi in Italia, dal titolo: “50 anni di Pgs, la nostra storia futura”. I lavori, coordinati da Maurizio Nicita de “La Gazzetta dello Sport”, saranno introdotti dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente delle Pgs, Ciro Bisogno, cui seguiranno gli interventi di Diana Bianchedi, campionessa olimpica, Mauro Berruto, allenatore di pallavolo già commissario tecnico Italvolley maschile, e Francesco Giorgino, giornalista Tg1 e docente di Comunicazione e Marketing alle Università Sapienza e Luiss di Roma. “Le Polisportive giovanili salesiane sono impegnate a sviluppare la dimensione educativa dell’attività sportiva all’interno di un progetto giovani-società ispirato al sistema preventivo di Don Bosco e portato avanti con l’apporto della tradizione e spiritualità salesiana e degli ‘alleducatori'”, spiega una nota. “Sono circa 150mila i tesserati e 2500 le società affiliate delle Pgs che sono presenti in 17 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto) – ricorda la nota – e promuovono le discipline del calcio, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pattinaggio, danza, sport equestri, arti marziali, atletica, tennis, tennistavolo, ciclismo, aerobica, fitness, nuoto, bocce, sci”.