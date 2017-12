Germania: Bibbia sullo smartphone, App con la nuova versione cattolica delle Sacre scritture

Mentre è in corso sia in Germania che in Austria un dibattito ecclesiale circa la qualità della nuova Traduzione aggiornata standard della Bibbia cattolica in tedesco, la nuova edizione è ora disponibile come applicazione gratuita per gli smartphone sia con sistema operativo iOS sia Android. Il testo completo di oltre un milione di parole è strutturato sulla base dei vari libri dell’Antico e del Nuovo Testamento ed è anche accessibile mediante la ricerca full-text. La App è messa a disposizione dalla Katolisches Biblewerk con sede a Stoccarda, ed offre vari piani di lettura per avvicinarsi al Libro dei Libri giorno dopo giorno. Vengono inoltre indicate le referenze bibliche giornaliere della messa e della liturgia delle ore. L’offerta è completata da una comoda funzione di ricerca, che opera anche tramite controllo vocale, da un piano di lettura comparata ecumenica e da una funzione per salvare, gestire e condividere le citazioni bibliche che interessano con i propri commenti e preghiere. La App giunge dopo il grande successo editoriale della nuova traduzione standard della Bibbia cattolica in tedesco, che è stata presentata alla fine del 2016, dopo oltre 10 anni di lavoro di molti teologi, biblisti e linguisti che hanno tenuto conto delle più recenti scoperte scientifiche, con un più vicino orientamento al testo di base e alla lingua contemporanea. Dall’estate del 2017 sono state vendute circa 250mila copie della nuova traduzione della Bibbia che è disponibile anche come e-book.