Gendarmeria Vaticana: in Filmoteca Vaticana il doc “Custodire e proteggere”. Mons. Viganò (SpC), “è nella nostra linea di produzione”

“Sveliamo finalmente in Filmoteca Vaticana, con un piccolo evento privato, insieme alla grande famiglia dei Gendarmi, il documentario ‘Custodire e proteggere. La Gendarmeria Vaticana’, dopo il passaggio internazionale al festival di Ventana Sur a Buenos Aires lo scorso 1° dicembre”. Sono le parole di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, introducendo ieri la proiezione in Vaticano del documentario prodotto dal Centro Televisivo Vaticano e da Officina della Comunicazione per i duecento anni della Gendarmeria Vaticana. Proseguendo, mons. Viganò ha aggiunto “il film si inserisce perfettamente nella linea di produzione che come Segreteria della Comunicazione – con il nostro centro di produzione audiovisiva e con importanti partner del settore come Officina della Comunicazione, Rai e Sky – abbiamo avviato negli ultimi anni. Tramite i nostri documentari, raccontiamo così al mondo, alla comunità tutta, anzitutto l’operato del Papa e della Santa Sede, ma anche testimoni del Vangelo, realtà sociali e culturali della Chiesa, attraverso le modalità narrative proprie del grande cinema. Ricordo, ad esempio, i doc ‘Archivio Segreto Vaticano’, ‘I Giubilei’, ‘L’esercito più piccolo del mondo’, ‘Alla scoperta del Vaticano e dei Musei Vaticani’, ‘San Pietro e le Basiliche Papali di Roma’ o il recente ‘Divina Bellezza’. Tutti film presentati nei più importanti Festival del cinema a livello internazionale”.

Il documentario “Custodire e proteggere. La Gendarmeria Vaticana”, diretto da Cesare Cuppone, primo operatore papale del Ctv, verrà messo in onda da Rai Uno, la sera del 29 dicembre 2017. “Dopo l’evento tv programmato dalla Rai” – ha concluso mons. Viganò – “il film troverà la diffusione per il pubblico in dvd grazie alla San Paolo”.