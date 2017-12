Famiglia Cristiana: giovedì 14 dicembre una giornata di digiuno e di sciopero dei giornalisti

Una giornata di digiuno e di sciopero dei giornalisti di “Famiglia Cristiana”, per esprimere preoccupazione per il futuro delle testate e dei propri posti di lavoro, “dopo quasi tre mesi di trattative, infruttuose, tra l’editore e il comitato di redazione sul rinnovo degli accordi integrativi aziendali”. È la decisione, presa all’unanimità, per la giornata di giovedì 14 dicembre, dall’assemblea dei giornalisti della Periodici San Paolo, che pubblica le testate “Famiglia Cristiana”, “Credere”, “Jesus” e “Il Giornalino”.