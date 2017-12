Diritti: Parlamento Ue, domani consegna del Premio Sacharov 2017 all’opposizione democratica in Venezuela

(Strasburgo) “Non è solo un scontro politico in Venezuela. È uno scontro vitale ed esistenziale basato sui valori”: sono parole di Julio Borges, presidente dell’Assemblea nazionale, per riassumere la situazione in Venezuela. Alla opposizione democratica del Paese latinoamericano domani, 13 dicembre, il Parlamento europeo consegnerà, con una cerimonia ufficiale a Strasburgo, il Premio Sacharov 2017. L’assegnazione del premio all’opposizione democratica venezuelana è stata decisa, come prassi, dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Il riconoscimento è stato assegnato all’Assemblea nazionale e a tutti i prigionieri politici figuranti nell’elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González. Una nota del Parlamento Ue chiarisce: “Il Venezuela sta attraversando una crisi politica. Il partito al potere ha continuamente limitato lo Stato di diritto e l’ordine costituzionale e nel marzo 2017 la Corte suprema ha tolto il potere legislativo all’Assemblea nazionale eletta democraticamente. Nello stesso tempo, il numero dei prigionieri politici è salito a oltre seicento, secondo l’ultima relazione del Foro Penal Venezolano, un’organizzazione venezuelana di spicco per la difesa dei diritti umani che offre assistenza legale gratuita alle persone con limitate risorse economiche e che si presume siano vittime di detenzione arbitraria, tortura o violenze durante le proteste”.

Tra i prigionieri politici figurano leader di primo piano dell’opposizione quali Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González. Dall’inizio dell’anno sono stati uccisi oltre 130 oppositori e a centinaia sono stati arrestati arbitrariamente. Il premio comprende un certificato e la somma di 50mila euro. L’opposizione democratica venezuelana è stata scelta fra i tre finalisti del Premio Sacharov 2017 che comprendevano anche Aura Lolita Chavez Ixcaquic e Dawit Isaak.