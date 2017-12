Diocesi: Terni, al Museo la mostra d’arte e solidarietà “Incontri natalizi 2017”

In preparazione al Natale, l’Istess e la Proloco, in collaborazione con il Museo diocesano di Terni-Narni-Amelia e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono fino al 19 dicembre, presso il Museo diocesano di Terni, la rassegna d’arte “Incontri natalizi 2017”, collettiva di pittura, scultura, grafica, fotografia, poesia, presepi e una sezione di filatelica e cartoline natalizie, con eventi culturali dedicati alla solidarietà e pace nel mondo. “L’iniziativa, che vede la partecipazione di oltre 60 artisti umbri, unisce arte, cultura e mondialità nel segno del dialogo, delle tradizioni popolari locali, dall’arte visiva, originale e creativa. A questo si aggiunge la solidarietà con l’incontro tra le associazioni che si occupano a vario livello di volontariato”, spiega una nota della diocesi. All’inaugurazione è intervenuto il vescovo Giuseppe Piemontese che ha visitato la mostra, esprimendo il proprio “apprezzamento per le opere esposte e per il messaggio di solidarietà e fraternità degli artisti che da oltre trenta anni partecipano e si ritrovano per il tradizionale incontro artistico del Natale”.

Tra le iniziative da segnalare “Signore dacci oggi il nostro pane”, raccolta di ricette popolari a base di pane e non solo, realizzata dai volontari del Centro missionario diocesano con l’intento di sensibilizzare sul grande problema della fame nel mondo. Tra gli eventi culturali domani, alle ore 16.30, è in programma la conferenza: “Con la nascita di Gesù la rivoluzione sociale e culturale nel mondo dell’impero romano” a cura di Armando Rossini, e alle 17.30 “Il significato del Natale nel mondo di oggi” a cura di mons. Gianni Colasanti. Il 14 dicembre alle ore 16.30 la conferenza “L’economia della solidarietà” a cura di Cristina Montesi, docente di Economia all’Università degli studi di Perugia sede di Terni. Il 15 dicembre il recital di poesie in mostra, di quelle partecipanti al “Logo d’oro città di Terni” e di quelle natalizie di ieri e di oggi. Come ogni anno, sarà possibile scegliere l’opera preferita da parte del pubblico con il voto del “Premio Simpatia” del pubblico da assegnare all’opera più originale e simpatica delle diverse categorie. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.