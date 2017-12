Diocesi: Nocera-Sarno, giovedì il vescovo consegna la Lettera di Natale “Ci sono in cielo tutte le stelle”

Giovedì 14 dicembre il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, presenterà e consegnerà alla diocesi la Lettera di Natale 2017. L’appuntamento è alle ore 10.30 presso l’Istituto paritario “Immacolata” di via Cesarano a Pagani. Mons. Giudice ritorna in una scuola per l’appuntamento che apre gli appuntamenti natalizi, per incontrare i bambini e consegnare loro il messaggio da vivere e approfondire in questo periodo. “Attraverso i più piccoli, grazie al loro entusiasmo e stupore, intende raggiungere le famiglie, le comunità parrocchiali, l’intera popolazione”, si legge in una nota della diocesi. Il titolo della Lettera è “Ci sono in cielo tutte le stelle”. Si tratta di “un dialogo tra un bambino con i suoi mille perché e i suoi nonni. A loro chiede com’era e cosa significava una volta il Natale. Viene fuori uno spaccato interessante, dove il ricordare non è un rimuginare ma un rimandare al cuore”. “L’approccio intergenerazionale – spiega mons. Giudice –, attraverso il racconto tra nonni e nipote, consente di non perdere la tradizione. Nel racconto dei nonni si coglie l’attualità del Natale, a loro è affidato un grande compito educativo. Si comprende che il presepe non è qualcosa che si mette quando tutto va bene; ci ricorda che il nostro posto è vicino a Gesù, ma stando in mezzo alle persone”. All’incontro di giovedì parteciperanno la superiora dell’Istituto scolastico, suor Tecla Giannubilo, il direttore del Servizio diocesano di pastorale scolastica, Filippo Toriello, e alcuni nonni che insieme al vescovo risponderanno alle domande dei bambini. Alla lettera è abbinato un poster da colorare curato da Giovanni Alfano. Il testo integrale e il poster saranno online sul sito www.diocesinocerasarno.it da giovedì 14 dicembre.