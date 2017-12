Diocesi: Cosenza, il progetto “Cosenza cristiana” verrà presentato a Roma domani

“Cosenza cristiana,” il primo “digital cultural heritage museum” dedicato al patrimonio culturale presente nelle vhiese della città storica di Cosenza, sbarca a Roma. Il progetto, sostenuto dall’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolé, sarà presentato domani 13 dicembre alle ore 18.30 nella basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio, nella centrale piazza Venezia, palazzo delle Belle Arti. La presentazione è a cura della Fondazione culturale “Paolo di Tarso” che ha realizzato il progetto e coadiuvata dalla Comunità Cattolica del Movimento “Noi”. Alla presentazione è atteso, tra gli altri, anche il vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis. Il progetto è stato realizzato nel corso dell’estate 2017. Ha richiesto 118 giorni di lavoro e 1.620 ore di produzione e post produzione. Sono stati prodotti 5.865 scatti fotografici per la prevenzione e 850 opere fotografiche per la visualizzazione del patrimonio culturale in rete. Sono state realizzate oltre 150 visite virtuali visualizzabili anche in alta definizione. Alla fine di novembre la “città storica” di Cosenza è stata inserita, da Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel piano di finanziamenti europei.