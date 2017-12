Diocesi: Benevento, la Caritas accoglierà una famiglia di profughi siriani composta da cinque persone

“In questi giorni in cui ci avviciniamo a celebrare il Santo Natale, la Caritas diocesana di Benevento, che vede nella ‘buona accoglienza’ negli Sprar uno dei punti fondamentali del ‘Manifesto Caritas Benevento per una Rete dei Piccoli #ComuniWelcome’, accoglierà una famiglia di profughi della città di Daraa (Siria) composta da cinque persone, papa mamma e tre figli, e un uomo di 43 anni della città di Damasco (Siria)”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Caritas diocesana. “Questi nostri fratelli – prosegue la nota – giungeranno in tutta sicurezza dalla Giordania in Italia grazie al programma ‘Reseattlement’, promosso da Caritas Italiana e finanziato totalmente dalla Conferenza episcopale italiana senza nessun contributo pubblico”. La famiglia sarà accolta giovedì 14 dicembre all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’atterraggio è previsto per le ore 12, sarà accolta dai responsabili di Caritas Italiana Luciana Forlino e Oliviero Forti e dalla responsabile degli Sprar Mariaelena Morelli, dal coordinatore generale Angelo Moretti di Caritas Benevento e dall’imam Gaphir Mustapha come mediatore linguistico.