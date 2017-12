Diocesi: Assisi, mercoledì 20 canti, musica e riflessioni prettamente natalizi al santuario della Spogliazione

Con i toni del Natale torna, ad Assisi, la ricorrenza del 20 di ogni mese celebrata nel santuario della Spogliazione (già chiesa di Santa Maria Maggiore), in ricordo della sua inaugurazione. L’appuntamento, fissato per mercoledì 20 dicembre, sarà caratterizzato da canti, musica e riflessioni prettamente natalizi. In un clima di festa che fa da sottofondo, in mattinata ci sarà un intenso momento di preghiera e la celebrazione dell’Angelus presieduta alle ore 12 dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino. Nel pomeriggio a partire dalle ore 16 ci saranno l’adorazione eucaristica, le confessioni, il santo rosario meditato e alle ore 18,15 la messa presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini, nuovo vescovo di Gubbio e concelebrata da padre Enzo Maria Iannaccone, parroco emerito di Santa Maria Maggiore. In serata alle ore 20,30 ci sarà il concerto di Natale con le canzoni sulla spogliazione che sarà presentato da fra Alessandro Brustenghi, frate minore e tenore. Si esibiranno suor Alessandra Ragogna, fra Luigi Librera, suor Lúcia Silva, Marco Mammoli e il gruppo Moab.