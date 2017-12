Diocesi: Andria, domenica 17 “Sorrisi di Natale” alla casa di accoglienza “S. Maria Goretti”

L’evento “Sorrisi di Natale”, organizzato dalla casa di accoglienza “S. Maria Goretti” e dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria, compie dieci anni. “Un’opera di solidarietà e misericordia, che un piccolo gruppo di volontari e imprenditori condivisero insieme nel lontano 2007 per dare vita a una iniziativa natalizia, regalando al prossimo soprattutto a quanti sono dimenticati ed esclusi, che giacciono davanti alle nostre porte, case, chiese, piazze e stazioni, sorrisi, carezze, abbracci e anche regali”, spiega una nota. Quest’anno l’iniziativa si terrà domenica 17 dicembre, presso la casa di accoglienza S. Maria Goretti, ad Andria, a partire dalle ore 10.

Le condizioni di povertà di tanti uomini, donne e bambini sono al cuore della missione della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della diocesi di Andria, ricorda la nota, a firma di don Geremia Acri, per il quale “è palese, che il volto della povertà è cambiato, non sono quasi più i bisogni primari (cibo, vestiti…) ad angustiare le vite umane ma la solitudine, le ingiustizie, i soprusi, la lontananza delle istituzioni, le dipendenze e i rapporti conflittuali familiari. Il Cristo, fattosi carne, è entrato nelle trame esistenziali degli uomini e delle donne per inondarle di grazia e speranza. In questa prospettiva, la comunità sociale di cristiani e non, è chiamata a testimoniare quotidianamente le opere di misericordia e carità per causare un rovesciamento delle logiche dominanti”, che hanno seppellito “ogni slancio di amore verso il prossimo, il povero, il debole, l’emarginato”.