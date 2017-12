Città: accordo Anci-Bologna, al via il progetto “Metropoli strategiche”

“La pianificazione strategica integrata della città metropolitana, la semplificazione amministrativa, la gestione efficiente dei servizi a livello sovracomunale”: sono le tre principali direttrici intorno alle quali si sviluppa il progetto “Metropoli strategiche” dell’Anci, che a Bologna è entrato pienamente nella sua fase attuativa, con la firma dell’accordo tra il presidente dell’Anci Antonio Decaro e il sindaco della Città metropolitana di Bologna, Virginio Merola. Proprio Bologna è, infatti, la prima città ad aver completato la redazione di un piano operativo dettagliato sui temi per i quali l’Anci si impegnerà già a partire dai prossimi giorni. All’accordo con il capoluogo emiliano seguiranno analoghe intese con tutte le altre 13 Città metropolitane. In virtù del patto, si legge in una nota, “l’Anci si impegna a fornire alla Città metropolitana di Bologna attività di supporto e formazione, accompagnando la sperimentazione di nuovi modelli di gestione per arrivare nei prossimi due anni a una concreta attuazione delle attività di pianificazione, semplificazione e gestione dei servizi integrata a livello metropolitano”. Le altre città metropolitane stanno ultimando la redazione dei rispettivi piani in vista del prossimo 31 gennaio, quando a Venezia si riunirà il coordinamento delle Città metropolitane dell’Anci, in un evento di confronto sull’avanzamento dei lavori di ciascun ente sui tre temi oggetto dell’accordo.

Il progetto “Metropoli strategiche” ha durata triennale ed è finanziato con fondi del Pon governance. “L’Associazione dei Comuni, consapevole delle difficoltà delle Città metropolitane, le supporta in questo progetto che ha il merito di dare ai nuovi enti la fisionomia che noi immaginiamo per essi – spiega il presidente dell’Anci Antonio Decaro -: la casa in cui i sindaci insieme progettano lo sviluppo di lungo periodo del territorio, in cui, prendendo in prestito le parole del Papa, non innalzano torri ma allargano piazze. Passa anche da qui un processo di reale innovazione della pubblica amministrazione”.