Bulgaria: Accademia delle scienze, conferenza nel 20° dell’enciclica “Fides et ratio”

(da Sofia) “Dialogo su fede e ragione: due ali sulle quali lo spirito umano si eleva per contemplare la verità”: è il titolo della conferenza che si svolge oggi (ore 15), nell’aula magna dell’Accademia delle scienze bulgara di Sofia, in occasione del 20° anniversario dalla pubblicazione dell’enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II. L’evento è organizzato dall’Istituto per la ricerca sociale presso l’Accademia delle scienze bulgara. In apertura sono previsti i saluti del presidente dell’Accademia Julian Revalki, del nunzio apostolico in Bulgaria mons. Anselmo Pecorari e dall’ambasciatore polacco Krzyztof Krajewski. Nel programma figurano gli interventi di Kiril P. Kartaloff e Rovert Ptazek (Università di Lublino) e di due rappresentanti della Chiesa cattolica in Bulgaria: don Strahil Kavalenov della diocesi di Nicpoli e mons. Stefan Manolov, vicario della dfiocesi di Sofia-Plovdiv. “Siamo molto contenti di questo interesse da parte della comunità accademica bulgara nei riguardi dell’enciclica Fides et ratio”, spiega al Sir don Kavalenov, “al centro dell’enciclica è la ricerca della verità cui si arriva tramite la fede e la ragione che non si contrappongono, come di solito si pensa, ma al contrario si completano perché l’uomo possa raggiungere la vera conoscenza di Dio e delle cose celesti senza trascurare la ragione”.