Austria: diocesi di St. Pölten, distribuiti 60mila opuscoli per celebrare la vigilia di Natale

Con un opuscolo gratuito distribuito in tutte le parrocchie della diocesi St. Pölten e presso 300 punti vendita di alberi di Natale della Bassa Austria, l’Azione cattolica diocesana vuole offrire suggerimenti per la celebrazione “creativa e contemplativa” della vigilia di Natale: l’opuscolo dal titolo “Vigilia di Natale… festeggiamo” è rivolto non solo agli operatori ecclesiali e ai gruppi parrocchiali, ma a tutti i fedeli. “Molte famiglie si stanno impegnando per rendere la vigilia di Natale soddisfacente per tutti. Le alte aspettative spesso non possono essere soddisfatte”, ha scritto in un comunicato stampa il presidente dell’Azione cattolica, Armin Haiderer. L’offerta riguarda soprattutto la possibilità, con varie alternative, di approfondire sia la dimensione spirituale che quella liturgica e familiare, e per raggiungere più fedeli possibile la tiratura dell’opuscolo è stata di 60mila copie: molte persone sono disposte a fare la vigilia di Natale religiosa, “ma mancano spesso del know-how spirituale”, ha detto Haiderer. La brochure offre testi contemplativi, il Vangelo di Natale così come i canti tradizionali. La pubblicazione dell’opuscolo non è una novità a St. Pölten e appare già da diversi anni. Ogni anno viene cercato un tema specifico sul quale far centrare la riflessione dei fedeli e per quest’anno sono stati scelti gli animali umili presso la mangiatoia della Natività: “il bue e l’asino non sono gli animali più nobili, ma hanno permesso a Gesù di venire per tutti”, ha detto il segretario generale dell’Azione cattolica della diocesi, Axel Isenbart.