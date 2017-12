Antisemitismo: oggi il ministro Alfano ha ricevuto presidente Comunità ebraica di Roma

La presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello è stata ricevuta alla Farnesina questa mattina dal ministro degli Affari esteri Angelino Alfano. L’incontro segue gli ultimi episodi di antisemitismo che si sono verificati in Europa, tra cui l’attentato alla sinagoga di Goteborg in Svezia. “La presidente Dureghello ha ringraziato il ministro Alfano per gli sforzi compiuti dal Governo nelle sedi internazionali e per l’organizzazione della conferenza sull’antisemitismo prevista per gennaio a Roma durante la presidenza Osce – si legge in una nota -. Ha poi chiesto di rafforzare la cooperazione con la Farnesina e il Governo italiano per contrastare la rinascita dei movimenti xenofobi e razzisti e le violenze antisemite, mascherate sotto la veste di antisionismo”. Nel colloquio, che è stato “franco e cordiale”, la Comunità ebraica di Roma ha espresso “perplessità riguardo alla linea dall’Italia rispetto al tema di Gerusalemme”, sottolineando “la vicinanza degli ebrei di tutto il mondo alla città capitale dello Stato d’Israele”.