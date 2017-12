25° Fondazione Popolurum Progressio: card. Turkson, “non solo progetti, ma anche riflessione profonda”

Roma 12-12-2017 XXV di Fondazione della Fondazione Populorom Progressio Ph: Cristian Gennari/Siciliani

La notizia del Sinodo straordinario sulla regione dell’Amazzonia, annunciato in ottobre da Papa Francesco, costituisce per la Fondazione Popolorum Progressio “una sfida molto importante”. Lo ha affermato il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e presidente della Fondazione Popolorum Progressio per l’America Latina, aprendo stamattina a Roma la conferenza per il 25° anniversario della Fondazione, che rientra ora nella missione pastorale del nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, da quando esso ha assorbito le funzioni del Cor Unum

La Fondazione Popolorum Progressio, ha detto il card. Turkson, “può e deve dare al Sinodo un contributo molto importante, non solo finanziando progetti, lavoro che ha realizzato fino ad oggi con l’aiuto della Conferenza episcopale italiana, ma anche iniziando una riflessione profonda sulle condizioni di vita, evangelizzazione, promozione umana, cristiana e integrale delle popolazioni cui la Fondazione si dedica”. Nel delineare questa nuova sfida, il porporato ha dato atto alla Fondazione di “aver sviluppato il suo lavoro, certamente encomiabile, con una grande quantità di piccoli progetti in tanti ambiti delle realtà del Continente americano, soprattutto a favore delle popolazioni indigene, agricole e afro-americane”.