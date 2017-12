Venezuela: Maduro stravince le elezioni boicottate dall’opposizione e annuncia che chi non ha partecipato al voto non potrà partecipare alle presidenziali del 2018

È stato come segnare un gol a porta vuota. Il Partito socialista di Nicolás Maduro ha stravinto le elezioni comunali di ieri, prevalendo in oltre 300 dei circa 350 Comuni chiamati alle urne, tra cui 23 capitali degli Stati federali su 24. Ma la notizia del giorno è un’altra. Il presidente venezuelano, accusato da molte parti di aver ormai trasformato il Paese in una dittatura, ha annunciato che i partiti che non si sono presentati alle elezioni comunali saranno a causa di questa scelta esclusi anche dalle presidenziali del prossimo anno. Ben tre dei quattro maggiori partiti di opposizione, appartenenti alla Mesa de Unidad democratica, avevano infatti deciso di non partecipare alle Comunali, dopo aver criticato le modalità in cui erano avvenute le recenti elezioni regionali. La scelta di astenersi era stata apertamente criticata, alla vigilia, dall’arcivescovo di Caracas, card. Jorge Urosa Savino, il quale aveva dichiarato che “il voto è la miglior protesta”, ed aveva spiegato: “L’astensione è un errore. Senza partecipare la gente si arrende senza lottare per i propri diritti”.