Terremoto: dalla diocesi di Ascoli Piceno il grazie alle comunità cattoliche italiane in Germania e Scandinavia per il sostegno

La diocesi di Ascoli Piceno ringrazia le comunità cattoliche italiane in Germania e Scandinavia per il contributo raccolto nei mesi successivi al terremoto dello scorso anno. Don Alberto Fossati, dell’Ufficio ricostruzione post-sisma della diocesi di Ascoli Piceno, nell’augurare “buon Avvento” – dice il delegato nazionale delle Missioni cattoliche italiane (Mci) in Germania e Scandinavia, padre Tobia Bassanelli -“ci invia una lettera di ringraziamento del vescovo mons. Giovanni D’Ercole e ci segnala un altro importante progetto, la costruzione di un Centro di formazione”. Alla diocesi di Ascoli Piceno le Mci avevano mandato 60mila euro, frutto delle collette fatte nelle Missioni cattoliche e raccolte sul Fondo di solidarietà della delegazione ed inviate per sostenere la ricostruzione del Centro comunitario plurifunzionale di Acquasanta Terme. Oggi “purtroppo i riflettori si sono abbassati – scrive mons. D’Ercole – ma le difficoltà ed i problemi continuano e le situazioni di bisogno sono sempre tante. Approfittiamo di questo Avvento per riscoprire Dio che viene a consolarci, che viene a condividere i nostri momenti di fatica. Perché il nostro Dio ha scelto di stare con gli ultimi, e noi siamo tutti un po’ ultimi. Togliamo la polvere che si è depositata sulla nostra relazione con Lui e riscopriremo il suo volto”.