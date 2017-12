Premio De Carli: il 14 dicembre anche un riconoscimento per Benedetto XVI

Ci sarà anche un riconoscimento per il Papa emerito Benedetto XVI tra i premi che saranno consegnati giovedì prossimo, 14 dicembre, nel corso della quarta edizione del Premio “Giuseppe De Carli” dedicato ai giornalisti che operano nell’ambito dell’informazione religiosa. L’appuntamento – informano gli organizzatori – è alle 16 alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum (via del Serafico, 1 – angolo via Laurentina a Roma) dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà una tavola rotonda sul tema “Il linguaggio di un pontificato. Papa Francesco in parole e immagini” con gli interventi di Lucio Brunelli, direttore delle testate giornalistiche di Tv2000-Radio Inblu, Alessandro Gisotti, del coordinamento social media della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Ángeles Conde, corrispondente di RomeReports Tv News Agency, ed Evandro Inetti, fotoreporter di ZumaPress, moderati da Alessandra Ferraro, vice caporedattore Rai. A seguire la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei primi tre classificati nella sezione della carta stampata, dei primi tre dell’emittenza televisiva e dei primi due della sezione giovani, cui si aggiungerà un premio alla carriera. Nel corso della giornata, sarà consegnato anche un riconoscimento per il Papa emerito Benedetto XVI, che verrà ritirato da padre Federico Lombardi, già direttore della Sala Stampa della Santa Sede e oggi presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.