Poveri: Comunità S. Egidio, sms solidale per contribuire alla raccolta “A Natale aggiungi un posto a tavola”

Donare il Natale ai poveri, ai senzatetto, alle famiglie in difficoltà, agli anziani soli sostenendo la Comunità di Sant’Egidio nell’organizzazione del pranzo del 25 dicembre. Questo l’obiettivo della campagna di raccolta fondi “A Natale, aggiungi un posto a tavola” lanciata oggi dalla Comunità di Sant’Egidio e a cui tutti possono contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al 45568 dal 10 al 25 dicembre . “Sono tutti volti noti – ha spiegato il presidente Marco Impagliazzo presentando oggi a Roma la campagna insieme alla guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi” -. Sono gli amici che aiutiamo tutto l’anno. Il pranzo di Natale non è uno spot ma una festa di famiglia che si fa dal 1982 nella basilica di Santa Maria in Trastevere e oggi in tanti altri luoghi di Roma – in numerosi istituti per anziani e anche nelle carceri, come a Regina Coeli – e in altre città d’Italia e del mondo”. Dal primo pranzo sono passati 35 anni: da allora la tavola di Natale si è “allargata” sempre più e, lo scorso anno, la Comunità di Sant’Egidio ha potuto invitare al pranzo di Natale oltre 50mila persone in difficoltà nel nostro Paese e quasi 200mila nel mondo. “Quest’anno – chiosa il presidente – in Italia puntiamo a 60mila”. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, Twt, Convergenze, di 2 euro per PosteMobile, e di 2 e 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45568 da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.