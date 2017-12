Portogallo: Lisbona, progetto “Presepe nella città” per riscoprire il vero significato del Natale

È iniziata a Lisbona una nuova edizione del progetto “Presepe nella città”, mediante il quale i laici cattolici della capitale portoghese cercano di “ripristinare il vero significato del Natale, della vita e della famiglia, in quanto valori sottovalutati”. “La proposta natalizia ha l’obiettivo di rendere la società partecipe del bene comune, che significa dare un po’ del nostro tempo, della nostra allegria, e della nostra capacità di fare alle persone che soffrono, affinché possano anch’esse sentirsi amate”, si legge nel documento web di presentazione dell’iniziativa. Il presepe rimarrà infatti allestito fino al giorno 22 dicembre nella via Garrett, accanto alla basilica dos Mártires, nella zona centrale della città, “come invito alla preghiera, ma anche come occasione di offerta solidale, per far vivere a tutti un Natale di pace, di allegria, e di semplicità”.