Papa Francesco: messaggio Giornata malato, “sostenere le cure” delle famiglie con malati gravi in casa

“Sostenere le cure” che nelle famiglie vengono prestate agli ammalati. È l’appello finale del messaggio per la Giornata mondiale del malato, in cui il Papa afferma che “la pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale, da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura”. “Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati cronici o gravemente disabili”, il monito di Francesco, secondo il quale “le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e con politiche adeguate”. “Medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale”, ricorda il Papa: “È una responsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno”.