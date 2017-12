Papa Francesco: messaggio Giornata malato, “preservare ospedali cattolici da aziendalismo”. Malato al centro anche per “cristiani che operano nelle strutture pubbliche”

“Preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell’ambito del mercato, finendo per scartare i poveri”. È l’appello del Papa, nella parte centrale del messaggio per la Giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 febbraio. L’eredità del passato “aiuta a progettare bene il futuro”, spiega il Papa, facendo “memoria” della “lunga storia di servizio agli ammalati” ed esortando a “guardare al passato soprattutto per lasciarsene arricchire”. “La generosità fino al sacrificio totale di molti fondatori di istituti a servizio degli infermi; la creatività, suggerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso dei secoli; l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e affidabili”: Francesco sintetizza così l’eredità del passato da recuperare. “L’intelligenza organizzativa e la carità – il monito per l’oggi – esigono piuttosto che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro del processo di cura”. “Questi orientamenti devono essere propri anche dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche e che con il loro servizio sono chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo”, puntualizza Francesco.