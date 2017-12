Papa Francesco: messaggio Giornata malato, Chiesa come “ospedale da campo” è “realtà molto concreta”

Quella della Chiesa a fianco dei malati è una “storia di dedizione” che “non va dimenticata”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio per la prossima Giornata mondiale del malato cita la “ricchissima serie di iniziative a favore dei malati” che ha caratterizzato la comunità ecclesiale, come frutto concreto della sua “vocazione materna”. Questa “storia di dedizione”, fa notare Francesco, “continua ancora oggi, in tutto il mondo”: “Nei Paesi dove esistono sistemi di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle congregazioni cattoliche, delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire cure mediche di qualità, cerca di mettere la persona umana al centro del processo terapeutico e svolge ricerca scientifica nel rispetto della vita e dei valori morali cristiani. Nei Paesi dove i sistemi sanitari sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa lavora per offrire alla gente quanto più è possibile per la cura della salute, per eliminare la mortalità infantile e debellare alcune malattie a larga diffusione”. “Ovunque essa cerca di curare, anche quando non è in grado di guarire”, sottolinea il Papa, secondo il quale “l’immagine della Chiesa come ‘ospedale da campo’, accogliente per tutti quanti sono feriti dalla vita, è una realtà molto concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali dei missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla popolazione”.