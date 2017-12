Natale: mons. Semeraro (Albano), “è possibile incontrare Gesù partendo sia da un centro di fede sia da una periferia d’umanità”

Memoria, vocazione e incontro. Sono le tre parole utilizzate dal vescovo di Albano, mons. Marcello Semeraro, per spiegare cos’è il Natale. Nel messaggio inviato alla diocesi, il vescovo sottolinea che “diversamente da altre, questa ricorrenza cristiana ha pure una forte risonanza esteriore. Possiamo considerarla con simpatia, se porta con sé anche occasioni di gioia e serenità soprattutto nella famiglia”. “Noi cristiani, tuttavia, dobbiamo chiederci: dov’è il Natale? È fuori di noi?”. “Penso che sia piuttosto dentro di noi”, nota mons. Semeraro, che così si esprime: “Il mio augurio diventa, allora, un invito a interiorizzare questa festa”. “A chi mi domandasse cos’è il Natale – prosegue – direi ch’è anzitutto memoria. A Natale noi facciamo memoria della venuta del figlio di Dio nella nostra storia in una vera umanità: è nato da Maria, la Vergine”. “Perché – evidenzia il vescovo – si tratta di una presenza storica”. E il Signore, per “abitare in mezzo a noi” – rileva – “ha scelto la condizione non della potenza ma della fragilità; non della ricchezza ma della povertà”. “Da questo punto di vista, allora, Natale non è solo una memoria ma anche una vocazione: a cercare gli uomini e le donne del nostro tempo allo stesso modo che noi siamo stati cercati e amati da Dio”. “Tra la venuta del passato e quella futura c’è – aggiunge il vescovo – l’arrivo di Gesù nel presente, nell’oggi ed è così che, oltre a essere memoria e vocazione, Natale è pure incontro”. “È un incontro che reclama un riconoscimento del Signore nell’ignudo, nell’infermo, nell’affamato, nel prigioniero… (cfr Matteo 25)”. “La cosa è decisiva, se vogliamo che Natale sia davvero una festa per tutti!”, ammonisce Semeraro, secondo cui “il ‘povero’ è accessibile a credenti e a non”. “Diventa, quindi, possibile incontrare Gesù – conclude – partendo sia da un ‘centro’ di fede, sia da una ‘periferia’ d’umanità”.