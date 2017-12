Natale: Centro oratori romani, torna domenica la benedizione dei Bambinelli con Papa Francesco

Come da tradizione gli oratori romani si ritroveranno anche quest’anno in piazza S. Pietro per la benedizione dei Bambinelli insieme a Papa Francesco domenica 17 dicembre. “Una mattinata di preghiera, festa e testimonianza nell’imminenza del S. Natale, un vero e proprio evento che da decenni raduna migliaia di bambini e animatori accompagnati da genitori e sacerdoti per partecipare all’Angelus con il Pontefice e prepararsi insieme alle prossime festività”, si legge in un comunicato del Centro oratori romani (Cor). Il tema scelto per questa edizione è “C’è un posto per te” per “sottolineare come in oratorio non si è mai soli, c’è una intera comunità che è pronta ad accogliere tutti come le braccia aperte del colonnato del Bernini”.

Gli oratori verranno accolti a partire dalle 8.30 per partecipare alla Santa Messa in basilica, presieduta dal card. Angelo Comastri, alle ore 10. Insieme si sposteranno poi verso la zona a loro riservata in piazza, accolti dall’equipe animazione del Centro oratori romani che da molti anni organizza la manifestazione per conto della diocesi di Roma. Quest’anno i ragazzi verranno accompagnati da mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare per il Settore Centro e segretario generale del Vicariato di Roma, che sarà con loro all’Angelus e rivolgerà un saluto ai presenti. La benedizione delle statuine del Bambinello da parte di Papa Francesco concluderà la mattinata. “A Roma sono presenti circa un centinaio di oratori di cui una quarantina associati al Cor che promuove la pastorale oratoriana nelle parrocchie attraverso l’invio di catechisti missionari e l’offerta di formazione specifica per gli animatori – ricorda la nota -. A dicembre gli oratori dell’associazione laicale fondata dal servo di Dio Arnaldo Canepa s’incontreranno anche il 28 presso la basilica di Don Bosco al Tuscolano per la Festa della Riconoscenza, momento di ringraziamento comunitario per l’anno che va a chiudersi”.