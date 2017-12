Mons. Antonio Riboldi: mons. Brambilla (Novara), “attraverso l’eloquenza dei gesti è stato vero testimone del Vangelo”

“Il filo rosso del ministero di mons. Antonio Riboldi è stata l’eloquenza dei gesti attraverso i quali è stato un vero testimone del Vangelo. Ha incarnato una pratica della fede”, grazie alla quale “per tutta la sua vita da presbitero e da vescovo ha saputo coniugare l’evangelizzazione con la promozione umana”. Con queste parole mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, ha ricordato la figura di mons. Antonio Riboldi, durante la celebrazione esequiale che ha presieduto oggi, lunedì 10 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Stresa, cittadina dove il vescovo emerito di Acerra, scomparso all’alba di ieri, era ospite, nella casa dei rosminiani, dalla scorsa estate. Nell’omelia mons. Brambilla ha voluto proprio ripercorrere i momenti centrali del percorso di fede del vescovo Antonio: “Anzitutto il suo cammino di discernimento vocazionale. Iniziato in Brianza, a Tregasio, dove è nato e dove si è alimentato di una fede pratica, fatta di gesti concreti, che non lo abbandonerà per tutta la vita. Cammino che lo ha portato ad essere affascinato dalla spiritualità di Rosmini e a unirsi alla Famiglia rosminiana. Scelta che lo ha legato strettamente alla nostra diocesi, nella cui cattedrale venne ordinato sacerdote dall’allora vescovo Gilla Gremigni”.

Poi la sua esperienza di prete, “nella parrocchia di Santa Ninfa nella Valle del Belice, dove ha dovuto affrontare gli effetti del terribile terremoto del 1968, riuscendo ad essere un sostegno insostituibile e un faro di speranza per tanti parrocchiani”.

Infine, il suo ministero di vescovo, ad Acerra. “Anche la sua testimonianza da vescovo è stata all’insegna dell’impegno. Qualcuno lo ha chiamato vescovo anti-camorra. Io direi, piuttosto, che è stato un vescovo contraddistinto da una forte passione civile. È stato capace di mostrare la rilevanza civile della fede nel trasformare quelle servitù sociali, che soffocano l’uomo e impediscono ogni ricerca sincera di fede”.

Domani la salma di mons. Riboldi tornerà ad Acerra, dove mercoledì si terranno i funerali presieduti dal vescovo Antonio Di Donna. Mons. Riboldi sarà poi sepolto nella cattedrale di Acerra, come aveva chiesto.