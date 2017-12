Mons. Antonio Riboldi: domani l’arrivo della salma ad Acerra. Mercoledì i funerali e la sepoltura in cattedrale

“La salma di mons. Antonio Riboldi arriverà domani ad Acerra in cattedrale, dove dalle ore 16 alle ore 21 sarà esposta” per l’ultimo saluto da parte dei fedeli. Lo comunica la diocesi di Acerra, a seguito della morte del suo vescovo emerito, avvenuta ieri a Stresa. Sempre domani, alle ore 19, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana, presiederà un momento di preghiera nella cattedrale di Acerra. La salma sarà esposta in cattedrale anche mercoledì 13 dicembre in cattedrale dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per consentire l’ultimo saluto da parte dei fedeli. Mercoledì, alle ore 15, il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, presiederà i funerali di mons. Riboldi in cattedrale, dove, al termine della celebrazione, sarà sepolto il vescovo emerito, che più volte aveva manifestato pubblicamente la volontà di essere seppellito in cattedrale ad Acerra.