Fake news: Violante (Associazione “Italiadecide”), “i cittadini non dovrebbero più premiare il politico mentitore”

La politica non è immune dalle fake news. Anzi, sempre più il consenso elettorale viene influenzato dalle notizie false. Ad esserne sicuro è Luciano Violante, presidente dell’associazione Italiadecide e in passato presidente della Camera, in occasione del convegno organizzato, stasera a Roma, dall’Università Lumsa sulle fake news. “Vedo – ha detto Violante – un problema di educazione civile dei cittadini che non dovrebbero premiare il politico mentitore. La democrazia si regge anche sulla buona cittadinanza e non solo sulla buona politica. Su questo punto dovremmo prestare la massima attenzione”. “Oggi – ha spiegato – la menzogna politica obbedisce a due criteri. Il primo è la verosimiglianza. Coloro che usano i social si autocostruiscono una tribù che condivide le stesse opinioni. L’utente della rete non si occupa della veridicità ma della simpatia della notizia. Tanto è vero che la rete ci chiede se ci piace la notizia”. L’altro criterio è “la dissimulazione, in cui la verità viene mediata. Quest’ultima è tipica del linguaggio politico. Il cittadino ha però sempre diritto alla verità nella democrazia. Quando si è tra politici si gioca ad armi pari ed è diverso. Solo che in Italia il politico bugiardo non è mai stato punito quindi continua a mentire”. “Occorre – ha concluso – un’opera di ristrutturazione”.