Esplosione New York: ordigno rudimentale deflagra nei pressi di Times Square. Fermato un uomo

(da New York) Un ordigno rudimentale è esploso questa mattina, intorno alle 8, alla stazione dei bus di Port Authority, nei pressi di Time Square a New York. Un uomo è stato fermato dalla polizia e al momento sembra l’unico ferito e il sospettato numero uno nella realizzazione della bomba. Chiuse le linee della metro e il traffico in tutta l’area è stato bloccato. Panico tra i pendolari che, arrivati alla stazione, sono stati invitati ad allontanarsi dalla Guardia nazionale arrivata sul posto sospettando un attacco terroristico.